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Ali Koç'u çıldırtan olay! Ömer Onan'a fırça attı kalemini kırdı

Ali Koç'u çıldırtan olay! Ömer Onan'a fırça attı kalemini kırdı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Türkiye Basketbol Federasyonu'nda CEO'luk yapan Ömer Onan'ı telefonda fırçaladı ve efsane ismi tek kalemde sildi

Anadolu Efes'in 4-3 üstünlüğü ve şampiyonluğu ile tamamlanan Basketbol Erkekler Ligi final serisi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sarı-lacivertli kulübün eski basketbolcusu olan şimdi Türkiye Basketbol Federasyonu'nda CEO'luk yapan Ömer Onan'ı karşı karşıya getirdi. 

Sabah'ın haberine göre; Başkan Koç, serinin 5. maçında Datome'ye ambulans verilmemesi sonrasında düzenlenen basın toplantısı nedeniyle kulübe ve Semih Özsoy'a ceza geleceğini duyunca bir hayli sinirlendi. Koç, serinin 6. maçına kısa bir süre kala TBF CEO'su Ömer Onan'ı arayarak tepkisini dile getirdi.

Salonun kapısından geri döndü
Bu görüşmede Koç'un, Onan'a sert ifadeler kullandığı ve salona gelmemesini söylediği belirtildi. Bu esnada salonun kapısında olan Onan'ın, Koç ile yaptığı görüşme sonrası geri döndüğü ve maçı izlemediği öğrenildi. Koç'un bu görüşmede Ömer Onan ile köprüleri attığı, "Salonda asılı olan formanı indireceğiz" dediği de iddia edildi. 

Birsel Vardarlı'nın forması asılacak
Onan aktif basketbol kariyerini noktaladığında 7 numaralı forması Fenerbahçe yönetimi tarafından emekli edilmiş ve Ülker Salonu'na asılmıştı.Bu formanın yerine Ömer Onan gibi 7 numaralı formayı giyen ve geçtiğimiz günlerde basketbolu bıraktığını açıklayan kadın takımının kaptanı Birsel Vardarlı Demirmen'in formasının asılacağı öğrenildi.

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