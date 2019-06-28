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Bakan Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! 12 bin 713 personel alınacak

Bakan Abdulhamit Gül müjdeyi verdi! 12 bin 713 personel alınacak

Adalet Bakanlığına 12 bin yeni personel alınacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan müjdeyi verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada yaptığı açıklamada ''Bu yıl içerisinde Bakanlığımız bünyesinde 12 bin 713 personel istihdam edeceğiz.İnfaz koruma memuru, zabıt katibi, sosyal çalışmacı, psikolog, şoför gibi çeşitli kadrolar için başvurular 1 Temmuz-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.'' ifadelerini kullandı. 

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