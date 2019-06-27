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Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı

Demirören Haber Ajansı
Konya'da platonik aşk dehşeti 1 ölü 2 ağır yaralı

KONYA'da, 2 yıl önce eşinden boşanan Muzaffer C. (53), iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusu Şeyma Sarı'yı (25), tabancayla vurarak öldürdü, annesi Hacer Sarı (51) ve kardeşi Tuğba Sarı'yı (18) da ağır yaraladı. Muzaffer C., polis merkezine teslim olurken, hastaneye kaldırılan anne ve kızının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

KONYA merkez Selçuklu ilçesinde meydana gelen olayda; 2 yıl önce eşinden boşanan ve yalnız oturan ayakkabıcı Muzaffer C., iddiaya göre platonik aşk yaşadığı karşı komşusunun kızı olan öğretmen Şeyma Sarı ile konuşmak için evlerinin zilini çaldı. Muzaffer C., kapıyı açan anne Hacer Sarı'ya kızı Şeyma'yı sevdiğini ve konuşmak istediğini söyledi. Hacer Sarı da tepki gösterdi. Yaşanan tartışmanın ardından Muzaffer C., yanındaki ruhsatsız tabancayla Hacer Sarı'nın başına ateş etti. Ardından eve giren Muzaffer C., Şanlıurfa'da öğretmenlik yapan ve okulların tatil edilmesiyle ailesinin yanına dönen odadaki Şeyma Sarı ile salondaki kardeşi Tuğba Sarı'ya da ateş etti.

Silah seslerini duyan komşular polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kalbine isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Şeyma Sarı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başından vurulan anne Hacer Sarı, yakındaki özel bir hastaneye, göğsünden yaralanan Hacer Sarı da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan anne ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Muzaffer C. ise olayın ardından tabancayla birlikte polis merkezine gidip teslim oldu. Muzaffer C., gazetecilerin, "Niçin öldürdüğünüz?" sorusu üzerine, ''Sorunlarımız vardı. O yüzden'' diye cevap verdi.

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