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Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!

Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı!

Mazbatasını alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB makamında dua ederek göreve başladı. İmamoğlu o anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yeni görevine toplu şekilde dua ederek başladı.

"Allah mahcup etmesin"

Ailesi ve partililerle birlikte toplu dua eden Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yayınladığı dua fotoğraflarına, "2014'de Beylikdüzü Belediye Başkanı seçildiğimde olduğu gibi, bugün de İBB makamında dualarımızı ederek göreve başladık. Allah mahcup etmesin." notunu ekledi.

Yasin okumuştu

31 Mart Yerel Seçim çalışmaları kapsamında Ataşehir Fatih, Beşiktaş ve Sarıyer'de seçim turunu sürdüren Ekrem İmamoğlu gezisini Eyüpsultan'da tamamlamıştı. Akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesine geçerek halkla buluşan İmamoğlu, sonrasında ise Eyüpsultan Camii'ne gelerek akşam namazını kılmıştı. Ekrem İmamoğlu daha sonra imamların arasına katılarak Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden vatandaşlar için Yasin-i Şerif

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