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Galatasaray yıldızları art arda açıklayacak

Galatasaray yıldızları art arda açıklayacak

Lig ve kupanın yanı sıra Avrupa'da da başarı hedefleyen Galatasaray, yerli ve yabancı bir çok oyuncuyla temaslarını sürdürüyor. Ryan Babel, Şener Özbayraklı, Jimmy Durmaz, Yusuf Erdoğan ve Adem Büyük gibi bonservis maliyeti bulunmayan oyuncularla imza aşamasına gelinirken transferlerin art arda açıklanacağı öğrenildi. 

Luyindama'nın satın alma opsiyonunu kullanan ve bütçe oluşturmak için oyuncu satmak zorunda olan Galatasaray'da tüm planlar Diagne'nin satışından elde edilecek gelire göre yapılıyor.

Orta sahaya Arjantinli yıldız Ever Banega istenirken bir diğer yandan da forvet arayışları sürüyor.

Javier Hernandez'in menajerleri ile geçtiğimiz günlerde bir görüşme yapan ve teklif sunan sarı kırmızılılar Çaykur Rizespor'un golcüsü Vedat Muriç transferinide bir an önce noktalamak istiyor.

Kayserispor ile 1 yıl daha kontratı bulunan Deniz Türüç'ün de Galatasaray'ın listesinde olduğu öğrenilirken, talep edilen bonservis bedelinin yüksek olması şuan için bu transferin önündeki en önemli engel.

Öte yandan geçtiğimiz sezon genç oyuncu Ozan Kabak'a hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde şans vererek ülke futboluna yeni bir yıldız kazandıran teknik direktör Fatih Terim'in diğer genç oyuncuları da yaz kampına götürmeyi planladığı öğrenildi.

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