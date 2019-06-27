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Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya İtalyan kancası

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı'ya İtalyan kancası

Serie A ekiplerinden Lazio'da Yusuf Yazıcı sesleri... Corriere Dello Sport gazetesi, iç sayfalarında, "Yeni Lazio, Yusuf Yazıcı için önde" başlığıyla manşetten verdiği haberde mavi beyazlıların, Trabzonspor'un genç yıldızına kancayı taktığını öne sürdü.

Avrupa'nın önde gelen kulüplerini peşinden koşturan Sergej Milinkovic-Savic'in satılması durumunda Lazio yönetiminin, Sırp yıldızın boşluğunu Yusuf Yazıcı ile doldurmayı hesapladığı ifade edildi.

Milinkovic Savic'in satışından 60 milyon euro civarı bir gelir bekleyen İtalyan kulübünün, Karadeniz ekibinin kapısını 20 milyon euroluk bir teklifle çalmayı planladığı kaydedildi.

Türk futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olduğunun altı çizilen ve milli takımın yıldızları arasında gösterilen Yusuf Yazıcı'nın bordo mavili forma altında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çektiği kaydedildi.

Fransa Ligue 1 kulübü Lille ile İspanya'nın Sevilla ve Valencia kulüplerinin de transfer listesinde olan 22 yaşındaki oyuncu için Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gelen teklifleri reddettiklerini açıklamıştı. 

Geçen sezon Trabzonspor ile Spor Toto Süper Lig'de 30, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı 4 gol atarken, 3 de asit yaptı.

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