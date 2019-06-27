Fenerbahçe'den Aboubakar bombası

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar için devreye girdi.

Kabus gibi bir sezonu geriden bırakan ve şampiyonluğu elde edecek bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.

Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Porto'nun Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'ın transfer edilmesini istiyor.

Hatırlanacağı gibi Vincent Aboubakar, daha önce Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde attığı gollerle ve yaptığı asistlerle Türkiye'de iz bırakmıştı.