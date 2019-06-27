İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti

BAHÇELİEVLER'de oturan 16 yaşındaki S.G.'nin kayıp başvurusu yapıldıktan 5 saat sonra bir inşaatın 12. katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. İstismara uğradığı belirlenen genç kızın bıraktığı mektup yürekleri dağladı.

Bahçelievler’de oturan 16 yaşındaki S.G., 14 Haziran akşamı 'arkadaşlarımla buluşacağım' diyerek evden çıktı. Genç kızın eve dönmemesi üzerine ailesi, Bahçelievler emniyetine giderek kayıp başvurusu yaptı.

Aranırken intihar etti

Genç kız her yerde aranırken, Bağcılar Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan inşaat halindeki bir binanın 12'inci katından atlayarak intihar ettiği ortaya çıktı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından genç kızın cenazesi, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Mavi Balina şüphesi

İddialara göre, genç kızın vücudunda izler olduğu, ayrıca evdeki dolabının iç kısmına yazdığı görevler, şekilller ve intihardan önce ailesine intihar edeceği yerin konumunu attığı öne sürüldü. Bu şüpheler de akıllara mavi balina oyununu getirdi.

İntiharını da çizmiş

Öte yandan genç kızın intiharını da çizip dolabına yapıştırdığı ortaya çıktı. Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bu yönde soruşturmasını sürdürürken, genç kızın arkadaşlarına cinsel istismara uğradığı yönünde mesajlar attığı iddiası üzerine polis soruşturmayı derinleştirdi. Bu yönde çalışmalara başlayan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri mesajlar doğrultusunda bir yakınını gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevkedilen şüpheli, adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bu kişinin genç kıza cinsel istismarda bulunup bulunmadığı ise Adli tıp raporuyla ortaya çıkacak. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Bıraktığı mektup inceleme alındı

16 yaşındaki S.G.,'nin bıraktığı mektupta ise, "Annem beni bırakıp gittiğinde 3 yaşındaydım. Kısacası annemi hiç hatırlamıyorum. 5-6 yaşına kadar değişik yerlerde kaldım. Sonra babam ikinci evliliğini yaptı. Onlarla birlikte kalmaya başladım. Üvey annem beni dövüyordu. Geceleri sabahlara kadar sessizce ağlıyordum. Her gün dua ediyordum. Abilerim gelsin beni kurtarsın diye. Lise 1'e başladığımda ise abilerim geldi. Bir insan hiç mi acılarını unutmaz. hiç mi gülmez. Ben hep ağladım. Gerçek annemin suratını hiç hatırlamıyorum" yazdığı öğrenildi.

Birçok kez ölmek istedim

Genç kız mektubunda birçok kez ölümü de denediğini yazarak, "Birçok kez ölümü denedim. Bileklerimi kesmek, karnıma bıçak saplamak gibi. Ancak yapamadım. Yüksek bir yer arıyorum. Eğer bulursam canıma kıyacam. Ama ne olursa olsun üvey annemi de seviyorum. Bi de şu var. Babam çok iyi biri. Annem neden babamı terketti onu da anlamış değilim" ifadelerini kullandığı belirtildi.