Dünya Bisiklet Birliği, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu takvimden çıkardı

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, World Tour 2020 yarışma takviminden çıkarıldı.

Dünya Bisiklet Birliği (UCI) yönetimi, 19 Haziran 2019 tarihinde yaptığı yönetim kurulu toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nu, World Tour 2020 yarışma takviminden çıkarma kararı aldı.



Kararı resmi internet sitesinden duyuran UCI, bu kararı alma gerekçesini, Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun peş peşe 2 yıl 10 profesyonel takım şartını yerine getirmemiş olması olarak sundu.



Federasyonun eski başkanı Emin Müftüoğlu döneminde, Türkiye UCI yönetiminde temsil ediliyordu. Ancak yeni başkan Erol Büyükbakırcı döneminde UCI yönetiminde Türkiye temsil edilmiyordu.



UCI tarafından profesyonel ligden düşürülen Türkiye’nin kaçıncı kategoriye düştüğü, Eylül ayında yapılacak olan yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak.