HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

FETÖ'nün sözde 'bölge imamı'na hapis cezası

FETÖ'nün sözde 'bölge imamı'na hapis cezası

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada örgütün sözde "bölge imamı" olduğu öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ali İhsan Özalp bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada sanığın avukatı da hazır bulundu.

Savunması alınan sanık Özalp, hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek, "FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir sorumluluğum yoktur. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında sanığın FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği, örgütün finans kuruluşu Bank Asya'da rutin olmayan hesap hareketliliğinin bulunduğu ve örgüt içerisinde en son "bölge imamı" görevini yürüttüğü dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti de sanık Ali İhsan Özalp'i "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına karar verdi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe'de gündem Yann M'Vila
Fenerbahçe'de gündem Yann M'Vila
Bu kadarına da pes! Hastadan refakatçiye cinsel saldırı
Bu kadarına da pes! Hastadan refakatçiye cinsel saldırı
Otomobil devi Ford 12 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu
Otomobil devi Ford 12 bin kişiyi işten çıkartacağını duyurdu
Salı günü Karaciğer nakli yapılmıştı! Poyraz'dan acı haber geldi
Salı günü Karaciğer nakli yapılmıştı! Poyraz'dan acı haber geldi
PKK'nın Almanya'da Türklere karşı işlediği suç sayısı arttı
PKK'nın Almanya'da Türklere karşı işlediği suç sayısı arttı
Bursa’da ilginç olay! Tuvalet iflas etti görenler şaştı kaldı
Bursa’da ilginç olay! Tuvalet iflas etti görenler şaştı kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman hangi oyunlar var?
Steam yaz indirimleri 2019 ne zaman hangi oyunlar var?
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
YKS ne zaman açıklanır 2019 geri sayım ÖSYM sınav takvimi
İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019
İl dışı öğretmen atama kontenjan öğrenme ekranı illere göre 2019
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Merkez Bankası rezervleri geriledi
Sosyal çalışma programı İŞKUR başvuru yapma ekranı 2019
Sosyal çalışma programı İŞKUR başvuru yapma ekranı 2019
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
Dini sebeplerden dolayı çocuklarına aşı yaptırmayan köyde salgın başladı
Dini sebeplerden dolayı çocuklarına aşı yaptırmayan köyde salgın başladı
İzmir benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
İzmir benzin fiyatları zam geldi kaç para oldu güncel pompa fiyatı
Yorumlar