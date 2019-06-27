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Merkez Bankası rezervleri geriledi

Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 397 milyon dolar azalarak 97 milyar 10 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 21 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 530 milyon dolar azalışla 74  milyar 225 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 14 Haziran ile biten haftada 75 milyar 755 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 133 milyon dolar artışla  21 milyar 652 milyon dolardan 22 milyar 785 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 397 milyon dolar azalarak 97 milyar 407 milyon dolardan 97 milyar  10 milyon dolara indi.

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