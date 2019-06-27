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Salı günü Karaciğer nakli yapılmıştı! Poyraz'dan acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı
Salı günü Karaciğer nakli yapılmıştı! Poyraz'dan acı haber geldi

ORDU’da, karaciğer nakli olduktan sonra fenalaşan 3 yaşındaki Poyraz Yoldaş, tedavi gördüğü hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesinde yaşayan Nurdan-Tolga Yoldaş çiftinin çocuğu Poyraz Yoldaş bir süre önce rahatsızlandı. Hastanede tedavi altına alınan Poyraz Yoldaş’a karaciğer yetmezliği teşhisi konuldu.

Salı günü nakil oldu

Ankara’da bir hastanede tedavisi süren Poyraz Yoldaş, salı günü karaciğer nakli oldu. Nakilden sonra fenalaşan ve Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan küçük Poyraz bu sabah hayatını kaybetti. 

Şarkiye Mahallesi Muhtarı Emre Yayla, küçük Poyraz'ın milyonda bir görülen bir hastalık sonucu rahatsızlığının ortaya çıktığını ve organ nakli olduğunu belirterek, “Maalesef bugün acı haberi aldık. Biricik evladımızı kaybettik. Ailesi cenazesini Ordu’ya getirecek. Teyzesinden karaciğer nakli olmuştu, sağlığına kavuşacağından umutluyduk. Maalesef kaybettik. Cenazesi yarın Altınordu ilçemizden kaldırılacak” dedi.

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