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VIP krizinde ihtilafa düşmüşlerdi! Fatih Portakal'ın İmamoğlu'na olay uyarıları!

VIP krizinde ihtilafa düşmüşlerdi! Fatih Portakal'ın İmamoğlu'na olay uyarıları!

FOX TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın, 23 Haziran'da yeniden yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan ve kısa sürede başkanlık koltuğuna oturması beklenen Ekrem İmamoğlu'na uyarıları var.

Geçtiğimiz pazar günü 16 milyon vatandaşa ev sahipliği yapan İstanbul'un belediye başkanını seçmek için sandığa gidildi. İkinci kez yapılan seçimde halk tercihini Ekrem İmamoğlu'nundan yana kullandı. 

İmamoğlu'nun seçilmesine sevinen, üzülenler bir yana,  koltuğa oturduğunda yapması ve yapmaması gereken hususlarda uyarılarda bulunanlar var.

Bunlardan bir tanesi de gazeteci Fatih Portakal oldu. Portakal seçim kampanyası sürecinde Ordu'daki VIP krizinde ihtilafa düştüğü Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden bir dizi uyarıda bulundu.

Portakal'ın beklentileri

Geleceğe not başlıklı tebrikle başladığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

Aynı zamanda üniversite döneminde ev arkadaşlığı yaptığı Ekrem İmamoğlu için uyarılarına devam eden Portakal, ''Umarım verdiğin sözlerin bir çoğunu yerine getirip yapamadıkların için bahane yaratmazsın, yurttaşlarin arasında olmaktan vazgeçmezsin, kimseleri kutuplaştırmazsın, senden önce pek çokları gibi aklımızla dalga geçmezsin'' dedi.

Portakal şöyle devam etti;

Umarım değiştirilmezsin, politbüro izlenimini silemeyen partinin çarklarına sen de uymazsın, umarım gelişimin değişimde olduğunu aklından çıkarmazsın, cesaretini yitirmeyip umut olarak görülmeye devam edersin ve umarım seni tanıdığım yıllardaki gibi aynı kalmayı başabilirsin

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