HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Mustafa İslamoğlu'ndan AK Partili kadına tepki! Bu hezeyan...

Ünlü İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu Ak Partili bir kadının ''Fatih’in emaneti olan İstanbul’u Yunanlılara teslim ettik’’ sözlerine tepki gösterdi.

23 Haziran’da İstanbul seçimini ezici bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu için seçimden önce Pontus Rum iddiaları basında yer almış ve bu iddiaların bazı siyasetçiler tarafından da dile getirilmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

Ünlü İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu da bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Mustafa Akyol’un ''Bundan daha korkunç bir “bölücülük” olamaz’’ diyerek paylaştığı Ak Partili bir kadının sözlerini paylaşarak büyük tepki gösterdi.

Bu hezeyan siyasetin bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösteriyor

Kadının ''Fatih’in emaneti olan İstanbul’u Yunanlılara teslim ettik’’ sözlerini korkunç olarak yorumlayan İslamoğlu ''Bu hezeyan, siyasetin bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hepsini geçin! Eğer bir “beka meselesi” varsa, o da budur’’ diyerek şu twiti attı:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Alişan "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dedi mi? Olay açıklama geldi
Foto Galeri Alişan "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" dedi mi? Olay açıklama geldi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Emre Alkin döviz borcu olanlar, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli
Prof. Dr. Emre Alkin döviz borcu olanlar, kurdaki gevşemeleri fırsata çevirmeli
Martin Skrtel'e talip var
Martin Skrtel'e talip var
Manisa'da raylardaki koyununu almak isteyen çobana tren çarptı
Manisa'da raylardaki koyununu almak isteyen çobana tren çarptı
Vadet Muriç transferinde yeni gelişme! Başkan tarih verdi
Vadet Muriç transferinde yeni gelişme! Başkan tarih verdi
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
ÖNCEKİ HABERLER
İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da tahsil edilebilecek
İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da tahsil edilebilecek
Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç ekranı TC ile sorgulama
Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç ekranı TC ile sorgulama
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
İl dışı tayin sonuçları 2019 Sağlık Bakanlığı TC ile atama sonucu öğrenme
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
Benzin fiyatı güncel zam mı geldi kaç para güncel fiyat listesi
Benzin fiyatı güncel zam mı geldi kaç para güncel fiyat listesi
HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı
HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı
LGS puan hesaplama 2019 LGS yüzdelik dilim hesaplama
LGS puan hesaplama 2019 LGS yüzdelik dilim hesaplama
Yorumlar 6 yorum