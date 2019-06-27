Mustafa İslamoğlu'ndan AK Partili kadına tepki! Bu hezeyan...

Ünlü İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu Ak Partili bir kadının ''Fatih’in emaneti olan İstanbul’u Yunanlılara teslim ettik’’ sözlerine tepki gösterdi.

23 Haziran’da İstanbul seçimini ezici bir farkla kazanan Ekrem İmamoğlu için seçimden önce Pontus Rum iddiaları basında yer almış ve bu iddiaların bazı siyasetçiler tarafından da dile getirilmesi büyük tepkilere neden olmuştu.

Ünlü İlahiyatçı Mustafa İslamoğlu da bugün sosyal paylaşım sitesi Twitter’da Mustafa Akyol’un ''Bundan daha korkunç bir “bölücülük” olamaz’’ diyerek paylaştığı Ak Partili bir kadının sözlerini paylaşarak büyük tepki gösterdi.

Bu hezeyan siyasetin bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösteriyor

Kadının ''Fatih’in emaneti olan İstanbul’u Yunanlılara teslim ettik’’ sözlerini korkunç olarak yorumlayan İslamoğlu ''Bu hezeyan, siyasetin bir sorumluluk olduğunu bir kez daha gösteriyor. Hepsini geçin! Eğer bir “beka meselesi” varsa, o da budur’’ diyerek şu twiti attı: