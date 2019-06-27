Manisa'da raylardaki koyununu almak isteyen çobana tren çarptı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, rayların üzerine çıkan koyununu almak isterken trenin çarptığı 63 yaşındaki çoban Hayrettin Ölgen (63), yaralandı. Hastanye kaldırılan Ölgen'in sağlık durumu iyi.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Çobanlık yapan Hayrettin Ölgen, hayvanları otlatırken, raylara çıkan bir koyununu bulunduğu yerden almak istedi.

Bu sırada Uşak- İzmir seferini yapan yolcu treni Hayrettin Ölgen'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 metre yükseklikten Irlamaz Çayı'na düşen Ölgen, yaralandı.

Hayrettin Ölgen, çağırılan ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Ölgen'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza yerinde kısa süre bekleyen tren, daha sonra yoluna devam etti.