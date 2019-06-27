HABER /  GÜNCEL
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç ekranı TC ile sorgulama

Sağlık Bakanlığı il dışı atama sonuç ekranı TC ile sorgulama

Sağlık Bakanlığı binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği il dışı tayin sonuçlarını erişime açtı. Geçerli sebeblerden dolayı il dışına atama isteyen sağlık personellerinin belli olduğu il dışı tayin sonuçları TC numarası ile sorgulanacak.

İl dışı tayin sonuçları Sağlık Bakanlığı tarafından bugün erişime açıldı. Şehir değişikliği için başvuruda bulunan 5 bin sağlık personelinin görev yeri belirlendi. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde Haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası duyuruldu.

SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI 2019

2019 yılı Haziran dönemi isteği bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kura sonuçları yayınlanmıştır.

SAĞLIK BAKANLIĞI İL DIŞI ATAMA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


İTİRAZ SÜRECİ NASIL: Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, hesaplanan hizmet puanına itirazı olanlar veya başvurusu ret edilenler 17.06.2019 tarihinden itibaren 18.06.2019 tarihi saat 18:00'e kadar personel bilgi sistemi (PBS) üzerinden itiraz alınacaktır. Hizmet puanına itirazı olanlar, personel bilgi sistemi üzerinden doldurup kaydettikleri itiraz formunu imzaladıktan sonra taratarak, itiraz edilen hizmetlerini gösterir belgeleri ile birlikte aşağıda belirtilen elektronik posta adresine en geç 18.06.2019 tarihi saat 18:00'e kadar mail göndermeleri gerekmektedir.

İlan metninin 12. maddesi kapsamında eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanelerini tercih edenlerden, başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin, ilan metninin 12. maddesinin B bendi gereği eğitim kliniği bulunan eğitim ve araştırma hastanesi tercihleri çıkarılmıştı. Bu hususda itirazları bulunanlarda personel bilgi sistemi (PBS) üzerinden itiraz gerekçesini yazıp kayıt ettikten sonra itiraz edilen belgeleri ile birlikte aşağıda belirtilen elektrobnik posta adresine en geç 18.06.2019 tarihi saat 18:00^kadar mail göndermeleri gerekmektedir.

26.06.2019 tarihindeki yerleştirme işlemi, itirazların değerlendirilmesinden sonra 01.06.2019 göre yeniden hesaplanan hizmet puanlarına göre yapılacaktır.

Elektronik posta adresi: kura.isleri@sağlık.gov.tr

SON DAKİKA HABERLERİ
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
Ergin Ataman'dan olay sözler: Beni kimse ezemez
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
İntihar eden 16 yaşındaki genç kızın bıraktığı mektup okuyanları kahretti
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
500 tam puanı 1 yanlışla kaçırdı
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Karamollaoğlu'ndan TRT'ye Öcalan tepkisi: Benim amcaoğlum çıkarmıştır
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Hulusi Akar'dan dikkat çeken F-35 açıklaması: Haklarımızı savunacağız
Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek
Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek
ÖNCEKİ HABERLER
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
Avcılar'da sahilde yürüyüş yapanlar gördü! Denizde erkek cesedi bulundu
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
LGS puan hesaplama robotu 2019 katsayı puanına göre yüzdelik dilimler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzincan'da
HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı
HDP'li meclis üyesi ve 4 yakınına terör gözaltısı
TEB'den emekli maaşını taşıyana bin lira
TEB'den emekli maaşını taşıyana bin lira
İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da tahsil edilebilecek
İmar Barışı ödemeleri hafta sonu da tahsil edilebilecek
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
İl dışı tayin sonuçları öğretmen atama sonucu TC ile sorgulama
Sosyal çalışma programı İŞKUR başvuru yapma ekranı 2019
Sosyal çalışma programı İŞKUR başvuru yapma ekranı 2019
Yorumlar