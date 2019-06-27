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Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek

Tütün mamüllerinde düz paket uygulaması! 5 Aralık'ta geçilecek

En geç 5 Aralık'ta tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçilecek. Öte yandan 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Ön yüzeyde olacak

Buna göre, tütün mamulü çeşidini belirleyen ayırt edici ibare paketlerin ön yüzeyinde yer alacak. Nargilelik tütün mamulü paketlerinin iç ambalajı ile puro ve sigarillo paketlerinin varsa iç ambalajları üzerine marka ve ayırt edici ibare siyah renkle yazılacak.

Yeni düzenlemeyle nasıl olacak?

-Karton malzemeden yapılan tütün mamulü paketlerinin iç yüzey rengi "Pantone 448 C Mat" bitişli veya beyaz rengin yanında kraft kahvesi renginde de olabilecek. Sigara dışındaki tütün mamullerinin şeffaf olmayan iç ambalajında ise "Pantone 448 C Mat" bitişli rengin yanı sıra gümüş rengi kullanılabilecek.

-Üretim tarihi ve üretim kodlama bilgileri, siyah zemine beyaz renkte yazılacak. Tütün mamullerinde "düz ve standart paket" uygulamasına en geç 5 Aralık 2019'da geçilecek ve 5 Ocak 2020'den sonra piyasada eski tip paket bulunmayacak.

-Düz ve standart paket uygulamasına geçiş tarihi daha önce 5 Temmuz olarak planlanmıştı.

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