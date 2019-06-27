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Alper Potuk Fenerbahçe'nin başına bela oldu taraftar isyan etti

Alper Potuk Fenerbahçe'nin başına bela oldu taraftar isyan etti

Fenerbahçe, Mehmet Topal’dan sonra Alper Potuk’la da yollarını ayırmak istiyor ancak tecrübeli futbolcu bu öneriye yanaşmıyor. Fenerbahçeli taraftarlar, Alper Potuk'un gitmesi için deneyimli futbolcuya çağrı yapıyor.

Fenerbahçe yönetimi, Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk ile de yollarını ayırmak istiyor. Yıldız futbolcunun menajerini kulüp binasına çağıran Sarı-Lacivertli yönetim, "Ya alacaklarına karşılık sözleşmesi feshedelim ya da kulüp bulalım" önerisini yaptı.

Ayrılmaya yanaşmıyor
Ancak Alper Potuk bu isteğe olumsuz yanıt verdi. Tecrübeli yıldızın 2.2 milyon Euro'luk maaşı ve 3 yıl sözleşmesi olduğu için Fenerbahçe'den ayrılmayı düşünmediği belirtiliyor. Futbolundan çok özel hayatıyla gündeme gelen ve Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklenen patlamayı yapamayan Alper Potuk, taraftarı isyan ettirdi. Bilindiği gibi Alper Potuk, oyuncu Tuvana Türkay ile bir dargın bir barışık ilişkisini yaşamaya devam ediyor.

"Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor"
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Alper Potuk'a teklif yaptıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "Alper, F.Bahçe'den ayrılmak istemiyor" dedi.



Taraftar, Alper'in gitmesini istiyor
Sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'den 7 sezonda toplam 15 milyon euro kazanan ve ayrılık kararıyla 2.2 milyon euroyu kulübe bırakan Mehmet Topal'ın ardından Alper Potuk'un da takımdan ayrılmasını dört gözle bekliyor.

İşte Alper Potuk için atılan tweetler...

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