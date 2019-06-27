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Fatma Barbarosoğlu 5 cümle yazdı 'kovdurmak' için linç başladı

Fatma Barbarosoğlu 5 cümle yazdı 'kovdurmak' için linç başladı

Yeni Şafak Gazetesi'nin muhafazakar yazarı Fatma Barbarosoğlu 'Sabahtan beri adeta benim kovulmam için kampanya başlattınız' diyerek twitterdan isyan etti. Sebebi de yazısındaki 5 cümleydi.

23 Haziran seçimlerini analiz etmek için bir yazı kaleme alan Fatma Barbarosoğlu kendi camiasının lincine maruz kaldı. Yazısında PKK'nın şehit ettiği Eren Bülbül'ün annesinin sözlerinden söz eden Fatma Barbarosoğlu finalde yazdığı 5 cümle ile hedef alındı. 

Twitterdan "benim kovulmam için kampanya başlattınız' diyerek isyan eden Fatma Barbarosoğlu şunları yazdı:

Fatma Barbarosoğlu'nun '800 bin fark ne ki! İçimde Eren Bülbül’ün tazelenen yası..." başlıklı yazısının olay olan kısmı şöyle:

"Her şey öyle böyle şöyle filan da. 
Öcalan’ın mektubundan medet ummayacaktınız. Şehit ailelerinin canını yeniden yakmayacaktınız.

Bebek katili” dediğiniz adamı seçimi kazandıracak stratejik özne yapmanıza, kardeşini TRT ekranında kendinize “destekçi” kılmanıza değdi mi?

Oğuldan yetim ana-babaların, babadan yetim evlatların, hayat arkadaşını yitirmiş kadınların acısına kezzap dökmeyecektiniz.

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