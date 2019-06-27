TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı canlı takip sayfası

TOKİ’nin İstanbul Başakşehir Kayabaşı sosyal konutları kura çekilişi yapılıyor. 2 bin 129 3+1 nitelikli konutların kura çekiliş sonuçlarını TOKİ'nin Facebook ve twitter sayfasından canlı takip edebilirsiniz. Ayrıntılar aşağıdaki haberimizde.

50 Bin Yeni Sosyal Konut projesi kapsamında İstanbul'da inşa edilecek olan Başakşehir Kayabaşı 3+1 2.129 konut kura töreni Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Dünkü ilk kura töreninde 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun kurası çekildi. İstanbul'daki 5 proje için toplam 318 bin 447 başvuru yapıldı.

TOKİ'nin İstanbul kura sonuçları TC Kimlik Numarası ile canlı yayın sonrası sorgulanabilecek. İstanbul Kayabaşı projesi için başlayan TOKİ İstanbul kura çekilişinin sonuçları, kurumun resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ İSTANBUL KURALARINI CANLI TAKİP SAYFASI

Diğer kuralar ne zaman çekilecek? 28 Haziran'da Silivri, 1 Temmuz'da Tuzla Aydınlı, 2 Temmuz'da da Ayazma ve Hoşdere konutlarının kuraları çekilerek İstanbul'daki kuralar bitirilmiş olacak