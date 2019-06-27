Instagram kullananlara kötü haber! Daha da artarak devam edecek

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, platform içinde belirlenecek yeni bölümlerde reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.

Halihazırda hikayelerde ve anasayfalarda gönderilerin arasında sıkça reklam gösteren Instagram, platform genelinde daha fazla reklamdan yararlanmak için çalışmalara başladı.

Kullanıcıların yoğun olarak ilgilendiği 'Keşfet' bölümü üzerinde çalışan Instagram, yaptığı açıklamada söz konusu bölüm içine reklamların ekleneceğini duyurdu.

Kullanıcılar, 'Keşfet' bölümüne girdiğinde doğrudan reklamla karşılaşmayacak ancak bir içeriğe dokunduğunda reklam görüntülenecek.

IGTV'yi de kapsıyor

Reklamlar fotoğraf ve video formatında olacak. Kademeli olarak kullanıcılar için aktif hale gelecek olan yeni reklam sistemi, aynı zamanda Instagram'ın IGTV platformunu da kapsıyor.