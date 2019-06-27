HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Instagram kullananlara kötü haber! Daha da artarak devam edecek

Instagram kullananlara kötü haber! Daha da artarak devam edecek

Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram, platform içinde belirlenecek yeni bölümlerde reklam gösterimine başlanacağını açıkladı.

Halihazırda hikayelerde ve anasayfalarda gönderilerin arasında sıkça reklam gösteren Instagram, platform genelinde daha fazla reklamdan yararlanmak için çalışmalara başladı.

Kullanıcıların yoğun olarak ilgilendiği 'Keşfet' bölümü üzerinde çalışan Instagram, yaptığı açıklamada söz konusu bölüm içine reklamların ekleneceğini duyurdu.

Kullanıcılar, 'Keşfet' bölümüne girdiğinde doğrudan reklamla karşılaşmayacak ancak bir içeriğe dokunduğunda reklam görüntülenecek.

ınstagram

IGTV'yi de kapsıyor
Reklamlar fotoğraf ve video formatında olacak. Kademeli olarak kullanıcılar için aktif hale gelecek olan yeni reklam sistemi, aynı zamanda Instagram'ın IGTV platformunu da kapsıyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fatih Altaylı'yı yanlışlıkla arayan AK Partili söyledi gündeme oturdu
Fatih Altaylı'yı yanlışlıkla arayan AK Partili söyledi gündeme oturdu
İznik'de çini sanatçısı madalyasını kaybeden gaziyi arıyor!
İznik'de çini sanatçısı madalyasını kaybeden gaziyi arıyor!
Merkez Bankası’nın yedek akçesi bütçeye devrediliyor
Merkez Bankası’nın yedek akçesi bütçeye devrediliyor
İlerleyen yaşına rağmen 41 kilo veren yaşlı adam sağlığına kavuştu
İlerleyen yaşına rağmen 41 kilo veren yaşlı adam sağlığına kavuştu
Durduk yere kaldırımdaki ağacı kıran alçak herkesi isyan ettirdi
Durduk yere kaldırımdaki ağacı kıran alçak herkesi isyan ettirdi
Ozan Kabak'tan sürpriz tercih! Bakın kimi seçti
Ozan Kabak'tan sürpriz tercih! Bakın kimi seçti
ÖNCEKİ HABERLER
Süper Lig'in yeni ekibi Gökhan Töre'ye talip
Süper Lig'in yeni ekibi Gökhan Töre'ye talip
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Hac kafile sorgulaması 2019 Diyanet hacca gidiş ne zaman?
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Mersin'de ormanlık alanda 2 kafatası ve kemik parçaları bulundu
Marmaris'te yapılan operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi
Marmaris'te yapılan operasyonda 6 bin 849 şişe sahte içki ele geçirildi
AÖF yaz okulu ders programı AÖF yaz okulu kaç ders var?
AÖF yaz okulu ders programı AÖF yaz okulu kaç ders var?
Bedelli askerlik süresi ne oldu yeni askerlik açıklaması
Bedelli askerlik süresi ne oldu yeni askerlik açıklaması
Sultanbeyli'de 30 genç birbirine bıçaklarla saldırdı
Sultanbeyli'de 30 genç birbirine bıçaklarla saldırdı
Erkenci Kuş 46. bölüm fragmanı
Erkenci Kuş 46. bölüm fragmanı
Yorumlar