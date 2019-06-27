Durduk yere kaldırımdaki ağacı kıran alçak herkesi isyan ettirdi

Hangi ilde yapıldığı henüz belli olmayan görüntülerde yolda yürürken sebepsiz yere ağacı kıran kişi izleyen herkesi isyan ettirdi. İşte o üzücü görüntüler;

Cadde üzerindeki bir dükkanın kamerasına takılan görüntülerde, kaldırımda yürüyen 3 kişi yer alıyor. Bu kişilerden biri önce ağaca elini atıp çekiyor. Ağacı kıramayan kişi bu kez, ağaca sarılıp tüm gücüyle yatırıp kırıyor ve uzaklaşıyor.

Sosyal medyada çok tepki çeken videoya, “Ağaçlar oksijeni vereceği kişileri seçse ne güzel olurdu” şeklinde yorumlar yapıldı.