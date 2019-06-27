Gerekçe sosyal medya paylaşımları! Kaftancıoğlu hakim karşısına çıkacak

Bazı sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek hakim karşısına çıkacak olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Halk kimin sahici kimin yalancı olduğunu görüyor, biliyor. Bedel ödetme çabaları boşa çıkacak" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu, Berkin Elvan’ın ölümü, Gezi Direnişi gibi gelişmelerle ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 17 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Kaftancıoğlu'na yöneltilen suçlamalar

28 Haziran Cuma günü saat 10.00’da İstanbul Adliyesi’nde bulunan 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak olan Kaftancıoğlu’na yöneltilen suçlamalar arasında 'Cumhurbaşkanına hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini alenen aşağılama, halkı kin ve düşmanlığı tahrik etmek ve terör örgütü propagandası' yapmak suçları bulunuyor.

"Bedel ödetme çabaları boşa çıkacak"

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, "Davayla ilgili hukuki değerlendirmelerde bulunamıyorum çünkü davanın açılma sebebi hukuki değil. Devlete hakaret eden birileri varsa o da yargıyı iktidarın sopası haline getirenlerdir. Devlete ihanet eden birileri varsa o da bu devletin en gizli, en önemli bilgilerini, kozmik odalarını FETÖ’ye açan, buna göz yumanlardır. 31 Mart seçimlerinden sonra da halkın iradesini ezip geçenlere halk en büyük cevabı 23 Haziran’da verdi zaten. Halk kimin sahici kimin yalancı olduğunu görüyor, biliyor. Bedel ödetme çabaları boşa çıkacak. Yalan kaybedecek, yine hakikat kazanacak" ifadelerini kullandı.