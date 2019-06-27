Trump'tan AB'ye sert tepki! İmkansız hale getiriyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa Birliği’nin (AB) Facebook ve Google gibi ABD merkezli teknoloji şirketlerini “mahkemeye vererek” “karşılıklı iş yapmayı imkansız bir hale getirdiğini” ve çizgiyi aştığını söyledi.

The Financial Times’ın haberine göre Trump, Fow Business Network’e verdiği röportajda söz konusu şirketlere yönelik yasal eylemlerden ABD’nin sorumlu olduğunun altını çizerek, AB rekabet yetkilisi Margrethe Vestager’e değindi ve “Şu ana kadar onun kadar ABD’den nefret eden biriyle tanışmadım” dedi.

Avrupa rekabet kurumu, ABD’li teknoloji şirketlerine yönelik sert yaptırımlar uygulamaya karar vermiş ve Google’a üç kez dokuzar milyar dolarlık para cezası vermişti. AB ile 2017’de yapılan bir anlaşmada Google, müşterilerini adil olmayan bir şekilde alışveriş platformuna yönlendirdiği iddialarını çözmek için 2.7 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti. Mart ayında ise AB Google’a, 2006-2016 yılları arasında reklam şirketi aramalarında yasal olmayan eylemler yaptığı iddiasıyla 1.7 milyar dolar daha para cezası vermişti

AB’nin söz konusu eylemlerini eleştiren Trump, şunları söyledi:

“(Vestager) Bütün şirketlerimizi mahkemeye veriyor. Google ve Facebook’u bizim mahkemeye vermemiz gerekiyor, ve belki bunu yapacağız. Onlar Apple’a milyar dolarlık dava açıyorlar. Herkesi mahkemeye veriyorlar. Karşılıklı iş yapmayı imkansız bir hale getiriyorlar.”