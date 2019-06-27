Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun peşinde

Galatasaray, Trabzonspor'un da transfer gündeminde yer alan Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

Galatasaray, bir süredir Trabzonspor'un gündeminde yer alan Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil Dervişoğlu'nu listesine aldı.

Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yöneticiler, 19 yaşındaki santforun menajeriyle görüştü.

Hollanda 2. Ligi'nde mücadele eden Sparta Rotterdam'da forma giyen Halil, geçen sezon 47 maçta 15 gol, 12 asistlik performans sergiledi. Sağ ve sol forvet olarak da görev alabilen genç yetenek, Türkiye U21 Milli Takım forması da giyiyor.