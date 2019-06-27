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Rusya'da iniş yapan yolcu uçağı alev aldı! 2 ölü 22 yaralı

Demirören Haber Ajansı
Rusya'da iniş yapan yolcu uçağı alev aldı! 2 ölü 22 yaralı

Rusya'ya bağlı Buryatya Cumhuriyeti'nde bir yolcu uçağının, havalimanına acil iniş yaparken pistten çıkması sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği, 22 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Buryatya Cumhuriyeti'nde Nijneangarsk-Ulan Ude seferini yapmak üzere Nijneangarsk Havalimanı'ndan kalkan An-24 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra acil iniş yapmak üzere havalimanına döndü.

İniş sırasında pistten çıkan uçak, bir binaya çarptıktan sonra alev aldı. 

Yaklaşık 40 yolcunun bulunduğu uçaktaki 2 pilot hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Rusya'nın başkenti Moskova'da havalimanına iniş yaparken alev alan uçaktaki yolculardan 41'i hayatını kaybetmişti.

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