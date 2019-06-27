HABER /  EKONOMİ
ADV Bitcoin fırsatını tanıyın

Rüya uçağın adı belli oldu! Eren Bülbül detayı

Anadolu Ajansı
Rüya uçağın adı belli oldu! Eren Bülbül detayı

Türk Hava Yollarının (THY), filosuna dün dahil olan ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a, Trabzon'da 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül'ün memleketi "Maçka" adı verildi. 

THY'den yapılan açıklamada, filonun ilk Boeing 787-9 Dreamliner'ının adına karar vermek için yapılan ankete  katılan ve "AdıErenOlsun" diyerek destek veren tüm misafirlere teşekkür edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Yeni uçağımıza kahraman Eren'imizin memleketi 'Maçka' adını verdik. İlk uçuşumuz da Trabzon'a. Ailesiyle birlikte hep beraber Eren'i ziyaret edeceğiz. Biz bayrağımızı gururla taşıyor, bu vatan için uçuyoruz. İyi ki varsınız." ifadeleri kullanıldı.

"AdıErenOlsun" etiketine yoğun ilgi

THY, filosuna kattığı "Boeing 787-9 Dreamliner" tipi uçağının ismini belirlemek için önceki gün Twitter'daki sosyal medya hesabından yolculara yönelik anket düzenlemişti.

Hava yolunun Twitter'daki resmi hesabından yapılan ankette, yarın İstanbul Havalimanı'na inecek, "rüya uçak" olarak tabir edilen uçağın ismi için "Yeni uçağımızın adı ne olsun? Sizlere #RüyaGibi bir uçuş deneyimi yaşatacak olan filomuzun yeni üyesi Dreamliner'ın ismine birlikte karar verelim." ifadeleri yer verilirken seçenekler arasında, "Perge, Assos, Göbeklitepe, Zeugma." yer almıştı.

THY filosundaki ilk "Boeing 787-9 Dreamliner'a şehit Eren Bülbül'ün isminin verilmesi konusunda sosyal medyada bir kampanya başlatılmış, etikete kısa sürede çok sayıda kişi destek vermişti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Avrupa'da en ucuz taksi Türkiye'de taksi ücretlerine zam geliyor
Avrupa'da en ucuz taksi Türkiye'de taksi ücretlerine zam geliyor
Joao Felix rekor bedelle Atletico Madrid'de
Joao Felix rekor bedelle Atletico Madrid'de
Ali Babacan Erdoğan görüşmesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı
Ali Babacan Erdoğan görüşmesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı
FED'in faiz indirimi beklentileri! Yükselen dolar güne bakın kaçla başladı
FED'in faiz indirimi beklentileri! Yükselen dolar güne bakın kaçla başladı
Ali Babacan o isimlerle yemekte buluştu işte o görüntüler
Ali Babacan o isimlerle yemekte buluştu işte o görüntüler
Cumhurbaşkan Erdoğan İmzayı attı! Atama Kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkan Erdoğan İmzayı attı! Atama Kararları Resmi Gazete'de
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Tyler Boyd'un peşinde
Beşiktaş Tyler Boyd'un peşinde
Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
Trabzonspor'dan Eren Bülbül paylaşımı
Gürcistan'da bıçakla kadın çalışanı rehin alıp mağaza soymaya kalktı
Gürcistan'da bıçakla kadın çalışanı rehin alıp mağaza soymaya kalktı
Babacan'ın en yakınındaki isimleri açıkladı! Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar
Babacan'ın en yakınındaki isimleri açıkladı! Altaylı'dan çok konuşulacak iddialar
Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt!
Cübbeli Ahmet'in "İmamoğlu'na oy vermek haramdır" sözlerine İmamoğlu'ndan yanıt!
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
KPSS ne zaman 2019 KPSS sınav oturum saatleri güncel
Akşener ve Kaftancıoğlu için skandal sözler! MHP'li Başkan neler söyledi neler
Akşener ve Kaftancıoğlu için skandal sözler! MHP'li Başkan neler söyledi neler
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı
AÖF yaz okulu ücreti kaç para 2019 AÖF yaz okulu kayıtı
Yorumlar