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Ali Babacan Erdoğan görüşmesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı

Ali Babacan Erdoğan görüşmesinde şaşırtan detaylar ortaya çıktı

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın İstanbul'da 23 Haziran'da yenilenen büyükşehir belediye başkanlığı seçiminden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ayrıntıları netleşmeye başladı.

AK Parti hükümetlerinde Ekonomi Bakanlığı da yapan Ali Babacan'ın seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaretinin ayrıntılarına BBC Türkçe ulaştı.

Kurucular Kurulu üyeliğinden ayrılma isteğini iletti

Ali Babacan'ın doğrudan partiden "istifa" kararını değil, partinin Kurucular Kurulu üyeliğinden ayrılma isteğini ilettiği, ayrılma gerekçelerini ise deklarasyon niteliğinde sunduğu bir dosya ile Erdoğan'a hem yazılı hem de sözlü aktardığı öğrenildi. Erdoğan, seçim sonrası partisinin yetkili kurulları ve yöneticileri ile yaptığı toplantılarda, görüşmenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi.

Yeni partiden söz etmedi, gördüğü aksaklıkları dosya halinde iletti

AK Parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre Ali Babacan'ın talebi üzerine gerçekleşen görüşme, uzun sürdü.

Babacan, kendisinin AK Parti içinde olduğu ve hatta kabinede görev aldığı dönemden itibaren başlayarak, başkanlık sistemine geçilmesi sonrasını da kapsayacak şekilde yaşanan aksaklıklar, ekonomideki sorunlar, partinin yıllar içinde halktan kopuş nedenlerini de içeren dosyadaki görüşlerini, sözlü olarak da Erdoğan'a iletti. Ancak Babacan, Erdoğan'a Kurucular Kurulu'ndan ayrılma isteğini iletirken, yeni bir partinin kurulmasından söz etmedi.

'Ne yapacaksanız burada yapın'

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Babacan'ı dinledikten sonra, geçmiş yıllarda parti hatta partiler kuranlar olduğunu ancak sonunun hüsranla sonuçlandığını belirterek, bir anlamda Babacan'a "gittikleri yolun doğru yol olmadığı" mesajı verdi.

AK Parti davasına gönül veren herkese kapılarının açık olduğunu belirten Erdoğan, "Daha evvel de bu tür hadiseler, ayrılmalar oldu. Hatta bırakınız ayrılmayı Meclis'te grup kuranlar oldu. Ama sonra ne oldular, silinip gittiler. Bunlar zor işlerdir. O nedenle, eğer yapacak bir şeyiniz varsa, burada yapın. Ama eğer kalmayacaksınız da yolunuz açık olsun" görüşünü iletti.

Babacan'ın ise bu sözler üzerine yorum yapmadığı ancak AK Parti'den ayrılma kararlılığını vurguladığı kaydedildi.

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