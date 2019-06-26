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Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?

Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?

Havalimanında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin "Binali Yıldırım'ın yeniden kabineye girebileceğine dair bazı yorumlar yapılıyor, önümüzdeki süreçte böyle bir adım atacak mısınız?" sorusuna "Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareketinden önce havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın yeniden kabineye gireceği yönündeki söylentilere ilişkin soruya cevap verdi.

"Bunlar, partimiz içerisinde bir fitne çıkarılmasına yönelik söylemlerdir"

"Değerli arkadaşlar, bizim, yeni yönetim sistemine göre oluşmuş bir yapımız var. Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir.

"Ne zaman, nerede, kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz"

Bu tür söylemlere kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman nerede kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz.

"Ak Parti dışarıdan kumanda edilen bir parti değildir"

Dışarıdan ahkam kesilmesine pek de prim vermeyiz, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Çünkü AK Parti dışarıdan kumanda edilen bir parti değildir. AK Parti, bütün kararlarını kendi içerisine istişari mekanizmalarıyla alır, uygulamaya koyar ve böylece de yürür.

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