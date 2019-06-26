HABER /  YEREL
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Şanlıurfa'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı

İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da 7 kişinin yaralandığı silahlı kavgada 17 gözaltı

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavga sonrası 17 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ŞANLIURFA'nın Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesinde meydana gelen olayda; Karaçizmeli ile Atlı aile fertleri arasında çıkan silahlı kavgada 7 kişi yaralanmıştı. Silahlı kavga sonrası tarafların birbirlerine ait iş yerlerine zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik güçleri tarafından 17 kişi gözaltına alındı.

Valilikten açıklama yapıldı

Şanlıurfa Valiliği olayla ilgili 17 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "İlimiz Bozova ilçesine bağlı Yaslıca Mahallesinde, 26 Haziran 2019 günü saat 11.00 sıralarında, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında çıkan ve silahların da kullanıldığı kavganın ardından başlatılan adli soruşturma kapsamında, şu ana kadar olayla ilgili olduğu değerlendirilen 17 şahıs gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Abdülkadir Parmak'a teklif yağıyor
Abdülkadir Parmak'a teklif yağıyor
Venezuela'da Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişimi
Venezuela'da Maduro'ya karşı yeni bir darbe girişimi
Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu 40 gözaltı
Diyarbakır merkezli 15 ilde sahtecilik operasyonu 40 gözaltı
NATO Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor
NATO Rusya'ya karşı tedbir almaya hazırlanıyor
Kaşıkçı'nın nişanlası Cengiz, BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu
Kaşıkçı'nın nişanlası Cengiz, BM İnsan Hakları Konseyi'nde konuştu
Ekrem İmamoğlu canlı yayında konuşuyor
Ekrem İmamoğlu canlı yayında konuşuyor
ÖNCEKİ HABERLER
Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu'na FETÖ'den hapis
Eski Yargıtay üyesi Hüseyin Sarıömeroğlu'na FETÖ'den hapis
Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?
Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?
MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?
MERO kimdir kaç yaşında MERO aslen nereli gerçek ismi ne?
Muğla Fethiye'de 400'er kiloluk 2 köpek balığı yakalandı
Muğla Fethiye'de 400'er kiloluk 2 köpek balığı yakalandı
Beşiktaş'ta yeni hedef Lookman
Beşiktaş'ta yeni hedef Lookman
Yeni askerlik sistemi nasıl oldu son haberi Erdoğan verdi
Yeni askerlik sistemi nasıl oldu son haberi Erdoğan verdi
Denizli'de baba ile oğluna ölüm tuzağında 5'inci tutuklama
Denizli'de baba ile oğluna ölüm tuzağında 5'inci tutuklama
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
AÖF 3 ders sınav başvurusu nasıl yapılır AÖF sınav tarihi
Yorumlar