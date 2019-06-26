Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G-20 öncesi önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'ya hareket etmeden önce açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'nun Parlamenter sisteme dönme çağrısı için ''Akşam yat, sabah kalk referandum olmaz'' şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı çok tartışılan S-400 konusundaysa, Türkiye ve ABD'nin bir NATO ülkesi olduğunu hatırlatarak, ''Eğer NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa, doğrusu bunu bilmiyorum.'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, bir gazetecinin "Binali Yıldırım'ın yeniden kabineye girebileceğine dair bazı yorumlar yapılıyor, önümüzdeki süreçte böyle bir adım atacak mısınız?" sorusuna da cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sisteme dönme çağrısına ilişkin, "Sayın Kılıçdaroğlu, kendi söylüyor kendi dinliyor. Millet kararını verdi bu iş bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun (referandum çağrısı) bu ifadesiyle hareket edecek değiliz. Yola koyulduk, aynı kararlılıkla yola devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osaka'ya hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamadan öne çıkan detaylar:

S-400 ile ilgili bugüne kadar birçok kez gerek şahsım, gerek ilgili arkadaşlarım bu konuda işin bittiğini, işin teslim süreci içinde olduğunu ifade ettik. nedense bizim söylediklerimize pek inanılmıyor, bizim dışımızda söylenenler itibar görüyor.

Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri almadım

Şunu unutmayın. Türkiye bir NATO ülkesidir, ABD de NATO ülkesidir. NATO ülkeleri birbirine yaptırım uygulamaya başladıysa bilemiyorum. Bu güne kadar Trump ile yaptığım görüşmelerde bu izlenimleri almadım. Alt kademelerde bunu dillendiriyorlar. Bu seyahatimizde de Trump ile görüşmemizde bu konuyu tekrar ele alma fırsatımız olacak. B planı C planı... Daha doğmamış çocuğa don biçilmesin. Bunlar saklı kalsın, zamanı gelince ortaya çıkar.

Kılıçdaroğlu'nun referandum önerisi

Kılıçdaroğlu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Yeni yönetim sistemini biz milletimize sunmadık mı? Bundan sonraki süreçte nerede ne gibi aksamalar varsa bunlar giderilecektir. Akşam yat sabah referandum olmaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Başkanlık sistemini ilk biz deniyoruz. Parlementer siteminin bizi nereye getirdiğini görüyoruz. Bedeller ödedik. Kılıçdaroğlu'nun bu ifadesiyle de hareket edecek değiliz.

Öcalan'a yapılan ziyaret

Türkiye'de hangi kurum hangi şartlar altında çalışacak bu yasalarla belirlenmiştir. Cezaevinde yatanlara hangi kurum ziyaret için müsade eder, hangi şartlar altında müsade eder bunlar bellidir. Adalet Bakanlığı'na müracat yapılmıştır ve böyle bir adım atılmıştır. Bunla ilgili olarak da bakanlığımız, hatta MİT bu çalışmalarını yaparken, kime, nasıl izin vereceğini yasalara kayıtlı olarak bu adımları atar ve değerlendirmesini de yapar. Onun için kalkıp da muhalefetten şöyle gelen sese bakmaz. Kararını vermiştir. Olay bu kadar basittir.

Binali Yıldırım'ın kabineye girebileceğine dair yorumlar

"Değerli arkadaşlar, bizim, yeni yönetim sistemine göre oluşmuş bir yapımız var. Bunlar özellikle partimiz içerisinde bir fitnenin çıkarılmasına yönelik söylemlerdir. Bu tür söylemlere kimsenin kulak asmaması gerekir. Ne zaman nerede kimi nasıl değerlendireceğimizi biz gayet iyi biliriz.''

Osman Öcalan'ın TRT Kürdi'ye çıkması

Osman Öcalan'ın kırmızı bültenle arandığını bilmiyorum. TRT'ye müracaat etmiş ve TRT Kürdi'de böyle bir program yapmışsa bunu da TRT'deki arkadaşlarımız bilirler. Ben o kurumdaki arkadaşlarımın da bu hassasiyet içinde adım attıklarına inanıyorum. Bu konuda da onlara güveniyorum. TRT Kürdi'yi kurarken kimse bize "Neden TRT Kürdi'yi kurdunuz?' demedi. TRT Kürdi'yi kurduğumuza göre de TRT'yi yönetenler tüm hassasiyetleri göz önünde bulundurup adımlarını atarlar ve TRT Kürdi'nin reytingini yükseltmeyi de düşünür, neyin nasıl faydalı olacağını da düşünür ve buna göre de adımlarını atarlar. Buna göre de adımlarını atmışlardır.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye konusunu Sayın Trump'la da Sayın Putin'le görüşmelerimizde de gündeme getireceğiz. PYD/YPG'nin terör koridoru olarak belirledikleri yerden onları tamamen derdest ettik. Münbiç'te verilen sözleri tutmaları, işgalcilerin süratle Fırat'ın doğusuna çekilmesi gerekiyor.

Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Fatih sondaj gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına da değinen Erdoğan, "Bu denizlerden çıkabilecek nema neyse Kıbrıs'ta yaşayan herkesin hakkı vardır. Güney Kıbrıs'ın kontrolünde yapacağız derseniz evet diyemeyiz. Biz paylaşmasını biliriz. Doğu Akdeniz'de prensibimiz win win esasına dayalıdır. Karşı taraftakilerin de bize aynı adaletle davranması lazım" ifadesinde bulundu.