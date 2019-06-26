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Muğla Fethiye'de 400'er kiloluk 2 köpek balığı yakalandı

Demirören Haber Ajansı
Muğla Fethiye'de 400'er kiloluk 2 köpek balığı yakalandı

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, balıkçılar tarafından her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyunda 'camgöz' cinsi 2 köpek balığı yakalandı. Köpek balıkları, araştırmalarda kullanılmak üzere İzmir Katip Çelebi Üniversitesi'ne götürüldü.

MUĞLA Fethiye'den gece saatlerinde denize açılan 'Salih Reis-1' isimli tekneden atılan ağlara, sabaha karşı Kızılada açıklarında iki köpek balığı takıldı. Balıkçılar, 2 saat boyunca ağlara takılan balıkları tekneye almaya çalıştı ancak başarılı olamayınca tekneye bağlanan iki köpek balığı Fethiye Sahil Bandına getirildi.

Her biri 400 kilo ağırlığında, 3 metre boyundaki iki 'camgöz' cinsi köpek balığı vinç yardımıyla karaya çıkarıldı. Çevredekiler ise o anları ilgiyle izleyip, cep telefonları ile görüntüledi.

İki köpek balığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesinden gelen bir pick-up kamyonete yüklenerek götürüldü. Köpek balıklarının üniversitede araştırmalarda kullanılacağı öğrenildi.

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