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Fahrettin Altun: Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor

Fahrettin Altun: Türkiye ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Türkiye, ulusal çıkarlarını sürdürmek ve küresel barış için stratejik platformlardan istifade etmek için bütün uluslarla ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 26 Haziran-2 Temmuz tarihlerinde Japonya ve Çin'i ziyaret edeceğini ifade ederek, "Türkiye, ulusal çıkarlarını sürdürmek ve küresel barış bağlamında stratejik platformlardan istifade etmek için bütün uluslarla siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Dünyanın en büyük ekonomilerinin liderlerini bir araya getirecek Japonya'daki G-20 Zirvesi'nde, Erdoğan'ın, serbest ticaret, sürdürülebilir kalkınma ve ticaret savaşları bağlamında küresel ekonominin istikrarının önemini vurgulayacağına işaret eden Altun, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi'ne katılmanın yanı sıra ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dahil olmak üzere liderlerle yapacağı görüşmelerde ikili ilişkileri ve bölgesel konuları görüşecek." ifadelerini kullandı.

Altun, zirvenin ardından Erdoğan'ın, Çin'in başkenti Pekin'e geçerek Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmek için görüş alışverişinde bulunacağını bildirdi.

G-20 Zirvesi, 28-29 Haziran'da Japonya'nın Osaka kentinde gerçekleştirilecek. 

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