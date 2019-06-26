Okçular Vakfı kapatılıyor mu? Açıklama geldi

Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanmasının ardından Bilal Erdoğan'ın mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı'nın kapatılacağı iddia edildi. Vakıftan yapılan açıklamada bu tür haberlerin asparagas olduğu ifade edildi.

Ekrem İmamoğlu'nun Resmi olmayan sonuçlara göre İBB Başkanı seçilmesinin ardından Okçular Vakfı'nın kapanacağı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Okçular Vakfı yetkilileri "Bu tür haberler asparagas" dedi.

Bilal Erdoğan'ın da mütevelli heyeti üyesi olduğu Okçular Vakfı'nın Yönetim Kurulu, vakıf çalışanlarına dün itibariyle faaliyetlerini sonlandırdığını tebliğ ettiği iddia edildi.

"Bu tür haberler asparagas"

Açıklama yapan Okçular Vakfı yetkilisi şunları söyledi:

"Bu tür haberler tamamıyla asparagas. Vakfın kapanmayacağına dair kapsamlı bir basın açıklaması yapacağız. Burada etkinliğimiz hala devam ediyor. Ücretli ve ücretsiz kurslarımız var. Bunların etkinlik planları yapıldı."

Kaynak: Haberler.com