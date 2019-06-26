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Akıllı telefonda geride kalan Apple bakın hangi şirketi satın aldı

Akıllı telefonda geride kalan Apple bakın hangi şirketi satın aldı

iPhone X modellerinde beklediği satış rakamlarına ulaşamayan ve çeşitli gücenlik hatalarıyla gündeme gelen Apple, Drive AI adlı otonom araç şirketini satın aldı.

Otonom araç projesi için ise 90 kişinin işe alınması planlanıyor. Projede geliştirilen otonom araçların, ilk olarak Arlington ve Texas’ta kullanılması bekleniyor.

Daha önce Axious’ta yayınlanan bir haberde ise, Drive AI’ın bazı aktiflerinin ve otomobillerinin Apple tarafından satın alındığı ifade edilmişti. Ayrıca Apple’ın pek çok Drive AI mühendisini de işe aldığı belirtilmişti.

200 kişi işten çıkarılmıştı
Haberde Apple’ın, Titan Projesi olarak adlandırılan bir otomobil projesiyle ilgili olarak Ocak ayında 200 çalışanını işten çıkardığı da bildirilmişti.

drive AI

200 milyon dolar
CNBC, Apple’ın söz konusu satın alma işlemi için ne kadarlık bir bedel ödediğini açıklamadı. Ancak Pitchbook Data’nın verilerine göre Drive AI’ın değeri yaklaşık olarak 200 milyon dolar seviyelerinde. 

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