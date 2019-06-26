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Ünlü kalp doktoru Kemal Bayazıt hayatını kaybetti

Ünlü kalp doktoru Kemal Bayazıt hayatını kaybetti

Türkiye'de ilk kalp naklini 1968'de gerçekleştiren ünlü doktor Kemal Bayazıt, 89 yaşında vefat etti.

Kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasına öncülük eden Opr. Dr. Kemal Bayazıt, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Öğrencisi Prof. Dr. Süha Küçükaksu, yaptığı açıklamada, Türkiye'de  kalp damar cerrahisinin kurulması ve yaygınlaştırılmasının öncüsü olan Bayazıt'ın  uzun süredir tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle vefat  ettiğini belirtti.

"Bana memleketimin ihtiyacı var."
Türk tıbbında ve cerrahisinde bir ekol olan, on binlerce kalbe  dokunmuş, yetiştirdiği cerrah ve kardiyologların yüz binlerce kalbe dokunmasını  sağlayan hocaların hocası Kemal Bayazıt'ın, yıllar önce "İngiltere'de kal"  dediklerinde, "Bana memleketimin ihtiyacı var." diyerek dönmesinin Türk milleti  tarafından hiçbir zaman unutulmayacağını ifade eden Prof. Dr. Küçükaksu, Türk tıp  camiasına ve kalp hekimliğine başsağlığı diledi.

Karacaahmet'te toprağa verilecek
Kemal Bayazıt için İstanbul Başkent Üniversitesi Hastanesi önünde cuma  günü sabah saat 10.00'da uğurlama, daha sonra kuruluşunda çalıştığı Siyami Ersek  Kalp Hastanesinde saat 11.00'de tören düzenleneceğini belirten Küçükaksu,  Bayazıt'ın cenazesinin öğle vakti Şakirin Camisi'de kalınacak namazın ardından  Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verileceğini kaydetti.

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