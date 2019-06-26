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Yapay zekada inanılmaz yenilik el yazısını taklit edebilecekler

Yapay zekada inanılmaz yenilik el yazısını taklit edebilecekler

Yapay zeka teknolojilerine her geçen yeni ve inanılmaz yenilikler ekleniyor. Şimdi ise kişilerin el yazısını taklit edebilen yeni robotlar eklendi.

ABD’de bir yapay zeka teknolojilerinin geliştirdiği Hemingway adı verilen robot, her bir bireyin el yazısı tarzını taklit edebilecek yeteneğe sahip. Bunun için gerekli olan tek şey ise, kişinin el yazısı örneği.

Oldukça hızlı yazabilen Hemingway, insanların 15 dakikada tamamlayabildiği bir metni yalnızca 2 dakikada hatasız olarak yazabiliyor.

Kimin yazdığından bağımsız olarak, aynı dildeki metinler bazı ortak karakteristik özelliklere sahipken, her bir bireyin el yazısı bazı karakterlerin yazılış biçimi, tutarsızlık gösterilen harfler, kağıda uygulanan baskı da dahil olmak üzere bir dizi benzersiz farklar barındırıyor.

Bu özgün tarz, Hemingway’in algoritması tarafından toplanarak el yazısının, bir robot tarafından kopyalandığının fark edilmesini zorlaştıran orijinallikte, yeniden yaratılmasında kullanılıyor.

Düğün davetiyeleri de yapay zekanın elinden çıkıyor

Yapay zekanın el yazısıyla kaleme aldığı metinlerin, seçmenlerine yakınlık, kişisel bağ kurulduğu hissi vermek isteyen politikacılar ve siyasi partiler tarafından kullanılmaya başlandığı belirtiliyor. Yapay zekanın el yazısını hızlı şekilde üretebilme yeteneği, özellikle seçimler gibi yoğun dönemlerde zaman konusunda da avantaj sağlıyor.

Hemingway’in bu yeteneğinden siyasilerin yanı sıra gelin ve damatlar da yararlanıyor. Çiftler, düğün öncesi yüzlerce davetiyenin üzerine davetlilerin isimlerini yazma işini yapay zekanın ellerine teslim ediyorlar.

Yapay zekanın el yazısını taklit edebilmesi üzerine farklı çalışmalar bulunuyor. Bilim insanları, yapay zekaya bu özelliğin kazandırılmasının basit bir işlem olmadığının altını çiziyorlar. Buna göre, süreci anlamak için bir çocuğun yazmayı öğrenme süreci göz önünde bulundurulmalı. Bu aşamada çocuklara yalnızca el yazısı örneği göstermek yeterli değil; aynı zamanda her harfin nasıl oluşturulacağıyla ilgili talimatlar verilmesi gerekiyor.

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