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Baba ile kızının acı sonu! geriye fotoğrafları kaldı

Demirören Haber Ajansı
Baba ile kızının acı sonu! geriye fotoğrafları kaldı

ÇANAKKALE'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı 34 yaşındaki Arif Bülbül ile 4yaşındaki kızı Miray Bülbül, yaşamını yitirdi. Babanın kızıyla birlikte yolda kalan otomobillerine yakıt almak için akaryakıt istasyonuna gittikleri öğrenildi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında merkeze bağlı Gökçalı köyü sapağı yakınında meydana geldi. Kızı Miray Bülbül'ü de yanına alarak Gökçalı köyündeki yakınlarını ziyarete giden Arif Bülbül'ün (34) kullandığı otomobilin dönüş yolunda yakıtı bitti.

Bülbül, kızıyla birlikte yakıt almak için yaya olarak akaryakıt istasyonuna gitmek için yola koyuldu. 

Çanakkale-İzmir karayolunda bir süre yürüdükten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Arif Bülbül ve yanındaki kızı Miray'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 YC 8097 plakalı saman yüklü kamyon çarptı.

Kazada, Arif Bülbül ile Miray Bülbül, yaşamını yitirdi. 

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından baba ve kızının cenazeleri, Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Polis, kazanın ardından kamyon şoförünü gözaltına aldı.



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