HABER /  GÜNCEL
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Biber gazı kullanan bekçilere tüfekli saldırı

Biber gazı kullanan bekçilere tüfekli saldırı

ANTALYA'da yaşayan A.Ö., düğünde kendisine biber gazı sıktığını öne sürdüğü bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı.

Kepez ilçesinde sokak üzerinde düzenlenen düğünde, kavga çıkması üzerine mahalle bekçileri müdahale etti. Kavga edenleri ayırmakta güçlük çeken bekçiler, iddiaya göre, biber gazı kullandı.

Aynı düğünde biber gazı sıkılan A.Ö., dün gece yarısı sokak üzerinde bekçileri gördü. Bekçilere, "Bana biber gazı sıkmıştınız." diye seslenen A.Ö., pompalı tüfekle ateş ettikten sonra kaçtı.

"Çok fazla polis var gelemem"

Saldırıdan kurtularak güvenli bir bölgeye geçen bekçilerin, takviye ekip istemesi üzerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Silahlı şüphelinin evinin bulunduğu sokağa gelen polisler, önlem amacıyla çelik yelek giyerek bekledi.

A.Ö.'nün evine giren polisler, şüphelinin evde olmadığını tespit etti. Özel harekat polisleri, kalkanları ve zırhlı araçları ile ara sokaklarda A.Ö.'yü aramaya başladı.

Yakınlarının cep telefonu ile ulaştığı A.Ö., "Çok fazla polis var, oraya gelmem." dedi. Sokaktan çıkan araçlar ise polisler tarafından arandı. A.Ö.'nün olay anında yanında bulunan yakınları ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürülürken, şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Dansözlere para takan eşini bıçaklamıştı 'ağır tahrik' indirimi aldı
Dansözlere para takan eşini bıçaklamıştı 'ağır tahrik' indirimi aldı
Erzurum'da 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi
Erzurum'da 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi
ADAMOR'dan seçim sonrası İmamoğlu anketi! Bilinirliği Anadolu'da yüzde 60'a dayandı
ADAMOR'dan seçim sonrası İmamoğlu anketi! Bilinirliği Anadolu'da yüzde 60'a dayandı
100 bin askeri heyacan sardı! Hulusi Akar'dan terhis açıklaması
100 bin askeri heyacan sardı! Hulusi Akar'dan terhis açıklaması
Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybetmişti!
Araklı'daki sel felaketinde hayatını kaybetmişti!
İYİ Parti İl Başkanı Kavuncu seçim gecesi İmamoğlu ile yaşananları anlattı!
İYİ Parti İl Başkanı Kavuncu seçim gecesi İmamoğlu ile yaşananları anlattı!
ÖNCEKİ HABERLER
Ankaragücü kongreye gidiyor
Ankaragücü kongreye gidiyor
Iğdır'da PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı
Iğdır'da PKK'lı teröristler taciz ateşi açtı
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kurban bayramı ne zaman 2019 bayram tatili kaç gün?
Kement, TSK için göreve hazır
Kement, TSK için göreve hazır
TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
TOKİ İstanbul kura çekilişi sonuçları sorgulama ekranı
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
Suriye savaş uçaklarının İdlib civarını bombalamasıyla 8 sivil öldü
Suriye savaş uçaklarının İdlib civarını bombalamasıyla 8 sivil öldü
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
KPSS ne zaman 2019 ÖSYM KPSS sınav takvimi güncel tablosu
Yorumlar