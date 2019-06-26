100 bin askeri heyacan sardı! Hulusi Akar'dan terhis açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik düzenlemesine ilişkin "Gençlerimizin terhis işlemlerinin bir an önce tamamlanması için gerekli çalışmalar yoğun şekilde devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Yeni askerlik sisteminin yürürlüğe girmesiyle birlikte 100 binden fazla kişi erken terhis heyecanı yaşıyor.

Askeralma Kanunu

Milli Savunma Bakanı Akar, Askeralma Kanunu ile ilgili yaptığı açıklamada; "TSK’nın etkinlik ve caydırıcılığına katkı sağlayacağına, anne babaları rahatlatacağına inanıyorum." dedi.

Hudutların güvenliği

Hulusi Akar, "Hudutlarımızın güvenliği ile de ilgili hiçbir aksaklık ve eksiklik söz konusu değil" diye konuştu.

Terörle mücadele

Akar, yeni sistemle birlikte terörle mücadele konusunda herhangi bir aksaklık ve zafiyetin kesinlikle söz konusu olmadığını belirtti.