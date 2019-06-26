THY ortak olduğu Opet'i bıraktı Demirören'in Total'inden yakıt alacak

Ekonomi dünyasında THY uçaklarının yakıtıyla ilgili alınan karar konuşuluyor. THY yüzde 50'sine ortak olduğu akaryakıt şirketi yerine Hürriyet'in sahibi Demirören ailesinin şirketinden yakıt alacak.

Türk Hava Yolları yüzde 50 ortaklığının bulunduğu OPET ile yakıt alma anlaşmasını sonlandırdı.

Airporthaber Genel Yayın Koordinatörü Ali Kıdık'ın aktardığına göre Türk hava yolları yeni anlaşmasını Demirören Grubu’na ait olan TOTAL, Azerbaycanlı enerji şirketi SOCAR, Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu’nun ortak şirketi İGA ile beraber ortak kurulacak şirketle yapacak.

THY’nin söz konusu oluşumlarla beraber kuracağı yeni şirkette ortaklık payı yüzde 25 olacak.

THY Opet ortaklıklığı

2010 yılında THY, Sabiha Gökçen Havalimanı hariç diğer tüm havalimanlarında akaryakıt ikmal hizmeti almak için THY-OPET Havacılık Yakıtları şirketi ile anlaşmıştı.

THY - OPet Havacılık yakıtları şirketinin yüzde 50'si THY'nin yüzde 50'si ise Koç grubunundu. Ortak şirket 18 Eylül 2009 yılında 75 milyon dolarlık bütçeyle kurulmuştu.

THY OPET, 2013 yılı verilerine göre Fortune 500 sıralamasında Türkiye’nin en büyük 25. Şirketi olmuştu.

THY OPET olarak Türkiye’deki tüm havalimanlarında, 79 Havayolu Müşterisine, 30 Bayrak Taşıyıcı Havayoluna, 8 Aracı Firma ve 3.000 Özel Havayolu ve Genel Havacılık Firmasına hizmet veriliyordu.