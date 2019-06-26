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Zeytin Dalı harekat bölgesinde 1 asker şehit

Demirören Haber Ajansı
Zeytin Dalı harekat bölgesinde 1 asker şehit

Zeytin Dalı harekat bölgesinde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Zeytin Dalı harekat bölgesinde, terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerle çatışma yaşandığı belirtildi.

Çatışmada, 1 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

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