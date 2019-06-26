Askerlik yeni düzenleme askerlik kısaldı mı kaç ay oldu?

Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni askerlik sistemi yasalaştı. Askerlik 6 aya düştü, ve bedelli askerlik kalıcı oldu. Yeni askerlik sistemi ile 100 bin asker terhis edilecek. Bakaya kalanlara ve yoklama kaçaklarına ise bir kez bedelli askerlik hakkı verilecek. İşte yeni askerlik sistemi tüm detaylar...

Yeni askerlik sistemi Meclis'ten geçti ve askerlik sisteminde radikal kararlar açıklandı. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği yeni askerlik sistemine göre askerlik süresi 6 aya indi. Bedelli askerlik uygulaması ise kalıcı hale geldi. Bakaya kalanlara ve yoklama kaçaklarına ise bir defaya mahsus olmak üzere bedelli askerlik hakkı tanında. Ayrıca yeni askerlik sistemine göre 100 bin asker terhis olacak. İşte yeni askerlik sistemi hakkında tüm merak edilenler...

6 AYI DOLDURAN 130 BİN ASKER TERHİS OLACAK: TBMM'deki oylamada 335 kabul, 17 ret, 2 çekimser oy çıktı. Cumhurbaşkanı imzalayınca, 6 ayı dolan 130 bin asker terhis olacak.

ASKERLİK 6 AYA DÜŞTÜ: TBMM Genel Kurulunda, 25 Haziran Salı günü Askeralma Kanunu Teklifi'nin "yürürlük" ve "yürütme" başlıklı maddelerinin kabulünün ardından tümü oylanacak. Teklifin yasalaşmasıyla askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay oldu.

ASKERLİK ÇAĞINA YENİ AYAR: Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek. Askerlik çağı, cumhurbaşkanınca 5 yıla kadar uzatılabilecek veya kısaltılabilecek.

BEDELLİ ASKERLİK: İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ihtiyacı dikkate alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı peşin ödeyerek ve bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlayarak askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak. İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek.

OLAĞANÜSTÜ HALDE NELER OLACAK: Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Milli Güvenlik Kurulunca gerekli görülen sahalarda, bakanlığın teklifi üzerine cumhurbaşkanınca özel olarak görevlendirilen gönüllüler, cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulacak.

YURTDIŞINDA YAŞAYANLAR: Yurt dışında en az 3 yıl süre ile fiilen çalışanlar, Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi alanlar, durumlarını ispata yarayan belgelerle birlikte bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Yoklama kaçağı, bakaya veya saklı olanlar, 1 Kasım 2019 tarihine kadar başvurmaları ve bedelli askerlikle ilgili belirlenen bedeli peşin ödemeleri şartıyla kuraya tabi tutulmaksızın bedelli askerlikten yararlanabilecek.

İLAVE ÖDEMLE HANGİ İLLERE YAPILACAK: Askerliğini uzatanlardan Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır illerindeki hudut birliklerinde görev yapanlara ayrıca ilave ödeme yapılacak.