HABER /  GÜNCEL
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

Darbe girişimi Kara Harp Okulu davasında kararlar açıklandı

Darbe girişimi Kara Harp Okulu davasında kararlar açıklandı

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında, darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay hapis cezası aldı, 94 sanık beraat etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Kara HarpOkulu'ndaki eylemlere ilişkin 307 sanığın yargılandığı davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, 18 sanığın ağırlaştırılmış müebbet, 28 sanığın müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

28'i sanığa müebbet hapis

Duruşmada hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, olay tarihinde okul dekanı olan eski tuğgeneral Kerim Acar'ın da aralarında bulunduğu 19 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Sanıklardan 28'i ise müebbet hapisle cezalandırıldı.

Darbeye yardım suçundan 67 sanık 15 yıl, 43 sanık 12 yıl 6 ay, 3 sanık ise 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Aralarında askeri öğrencilerin de bulunduğu 94 sanıktan bazıları bütün suçlardan beraat etti, bazılarına ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi.

9 sanığın dosyaları ayrıldı

Mahkeme heyeti, aralarında okulun kurmay başkanı olan eski kurmay albay İlhami Polat'ın da bulunduğu 15'i firari toplam 19 sanığın dosyalarını ayırdı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu
İzmir için güzel gelişme! Başkan Tunç Soyer yeni kararı duyurdu
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
The Current War filminden yeni fragman yayınlandı
Şule Çet davasında yeni gelişme ilginç 'saat' detayı
Şule Çet davasında yeni gelişme ilginç 'saat' detayı
Bağcılar Belediyesi'nden alkışlanacak sorumluluk projesi 325 bağımlıyı hayata döndürdüler
Bağcılar Belediyesi'nden alkışlanacak sorumluluk projesi 325 bağımlıyı hayata döndürdüler
MHP Lideri Bahçeli'den grup toplantısında son dakika açıklamalar...
MHP Lideri Bahçeli'den grup toplantısında son dakika açıklamalar...
Ali Babacan kulisi bomba Fatih Altaylı duyurdu
Ali Babacan kulisi bomba Fatih Altaylı duyurdu
ÖNCEKİ HABERLER
Makyaj yapan erkek çocukların sayısı hızla artıyor! nasıl önlem alınır
Makyaj yapan erkek çocukların sayısı hızla artıyor! nasıl önlem alınır
Zeytin Dalı Harekat bölgesinden kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Zeytin Dalı Harekat bölgesinden kahreden haber! 1 asker şehit oldu
Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi
Steam yaz indirimi ne zaman 2019 steam yaz indirimi günleri takvimi
Basın Kartı komisyonu niye toplanmıyor? Aylardır kart bekleyenler var
Basın Kartı komisyonu niye toplanmıyor? Aylardır kart bekleyenler var
Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o polis için istenen ceza
Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o polis için istenen ceza
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
Binali Yıldırım bundan sonra ne yapacak? Açıklama geldi
İsrail güçlerinin zulmü devam ediyor! 9 Filistinliye gözaltı
İsrail güçlerinin zulmü devam ediyor! 9 Filistinliye gözaltı
Osmaniye LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Osmaniye LGS taban puanları nitelikli okullar 2019 yüzdelik dilimleri
Yorumlar 1 yorum