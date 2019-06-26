Rize İl Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o polis için istenen ceza

Rize'de İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edildiği, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma polisi Yiğitcan Köksal'ın yaralandığı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Trafik polisi İsmail Sarıcaoğlu hakkında, 40 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianamede, trafik polisi İsmail Sarıcaoğlu hakkında, "tasarlayarak kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" ve "tasarlayarak 2 kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet" ve 40 yıla kadar hapis cezası istendi.