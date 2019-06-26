The Current War filminden yeni fragman yayınlandı

Edison ve Tesla arasındaki kıyasıya rekabetin merakla beklenen beyazperdeye taşınacak hali “The Current War", yeni fragmanla gündeme geldi.

İngiliz aktör Benedict Cumberbatch'in Thomas Edison'u canlandıracağı The Current War filmi, 19. yüzyılda “akımların savaşı” olarak bilinen Edison ve Tesla arasındaki kıyasıya rekabeti beyaz perdeye taşıyacak.

Elektrik ampülünün icadını konu alan yapım, belki de dünyanın en büyük zihin savaşına ışık tutacak.

Filmin konusu

Bir tarafta Edison, diğer tarafta ise ABD'de elektrik iletiminde alternatif akım kullanılmasına öncülük eden mucit ve sanayici George Westinghouse (Michael Shannon) ve ortağı Nikola Tesla (Nicholas Hoult). Her iki tarafında da amacı aynı: Elektrik ampulünü icat etmek ve tarihin akışını değiştirmek.

2017 yılında prömiyer yapmıştı

Michael Mitnick tarafından yazılan ve Alfonso Gomez-Rejon tarafından yönetilen The Current War, 2017 yılında Uluslararası Toronto Film Festivali'nde dünya prömiyerini yapmıştı. Çoğunlukla olumsuz eleştiriler alan biyografik film, ilk yapımcısı Harvey Weinstein’ı çevreleyen cinsel taciz skandalının ardından Weinstein Company ile bağlarını koparmıştı.

Aradan geçen iki yılda orijinal görüntülerinde önemli değişiklikler yapan Gomez-Rejon, filmin süresini kısalttı ve yeni sahneler ekledi. Daha sonra Hollywood’un kült sinemacısı Martin Scorsese’nin yapımcılığını üstlendiği The Current War, David Glasser’in 2016 yılında kurduğu 101 Studios tarafından satın alındı.

Oyuncular

Benedict Cumberbatch, Nicholas Hoult, Michael Shannon, Tom Holland ve Katherine Waterston gibi pek çok yıldız ismi bir araya getiren The Current War, ülkemizde 20 Eylül’de vizyona girecek.