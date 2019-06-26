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Abdurrahman Dilipak'ın Ekrem İmamoğlu yazısı kızılca kıyamet o zaman kopacak

Abdurrahman Dilipak'ın Ekrem İmamoğlu yazısı kızılca kıyamet o zaman kopacak

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, 23 Haziran İstanbul seçimlerini büyük farkla kazanan Ekrem İmamoğlu'na destek veren çevrelerin talep listesini önüne koyunca, kızılca kıyametin o zaman kopacağını iddia etti.

CHP İstanbul Büyükşehir adayı Ekrem İmamoğlu, yenilenen İstanbul seçimlerinde rakibi Binali Yıldırım'a 9 puan fark atarak büyük sükse yaptı. İmamoğlu'nun seçim zaferiyle ilgili köşe yazarlarından değerlendirmeler devam ederken, dikkat çeten bir yorum da Abdurrahman Dilipak'tan geldi.

"İmamoğlu nereye koşuyor?" başlıklı bugünkü köşesinde seçim sonuçlarını değerlendiren Dilipak, İmamoğlu'na destek veren çevrelere işaret ederek yazısında şu ifadelere yer verdi:

"CHP’ye dışarıdan ve içeriden sağlanan destekler vardı. Bu kaynaklar şimdi İmamoğlu’nun önüne talep listelerini koyacaklar, ona yön vermeye çalışacaklar. İşte asıl kızılca kıyamet o zaman kopacak. İmamoğlu eski sofra arkadaşlarının taleplerine mi yetişsin, CHP Genel Merkez taleplerine mi, İl Başkanlığı taleplerine mi? Trabzonlu hemşehrilerinin talebine mi yetişsin, HDP’lilerin, İyi Parti’nin taleplerine mi? ABD’den gelen taleplere mi yetişsin, AB’den gelen taleplere mi, Alevi taleplerine mi yetişsin, hangisine yetişsin.

İmamoğlu’nu bekleyen tehlike ne? O hemşehri taraftarları, kaz gelecek yerden tavuk esirgememiş olabilirler. Gezi bileşenleri, destek veren uluslararası çevreler, Media, STK, vakıf, dernek, sendika, oda, sosyal grublar ve sermaye çevreleri, dini klikler, İmamoğlu’nun kapısını çalacaklardır. İmamoğlu da onların kapısını çalabilir. Bunlara dikkat etmezse daha ilk günden kaybeder."

Abdurrahman Dilipak'ın yazısının tamamı

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