MHP lideri Bahçeli'den kurmaylarına uyarı: Özel bir gayret içerisindeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı yönünde algı operasyonları yapılabileceği konusunda kurmaylarına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Devlet Bahçeli, önceki akşam Başkanlık Divanı'nı toplayarak İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, İstanbul'da MHP'nin seçim çalışmalarını koordine eden Genel Başkan yardımcıları, Bahçeli'ye ayrıntılı bir rapor sundu.

23 Haziran sonucu

Seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini tekrarlayan Bahçeli'nin ortada bir başarısızlık varsa önümüzdeki dönemde sebeplerinin ele alınması gerektiğini, verilerin incelenmesi gerektiğini ifade etti.

"Özel bir gayret içerisindeler"

Bahçeli, seçimin ardından Cumhur İttifakı'nın dağılacağı yönünde algı operasyonları yapılabileceğine dikkat çekerek, kurmaylarını bu konuda dikkatli davranmaları için uyardı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 31 Mart seçimleri öncesinde üç büyük şehrin kaybedilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin tartışmaya açılacağına yönelik açıklamalarını hatırlatan Bahçeli ''İnşallah haklı çıkmam ama bu tartışmaları ortaya atmak için özel bir gayret içerisindeler'' dedi.

"Asıl hedeflere odaklanılması gerekiyor"

Bahçeli'nin önümüzdeki dört sene boyunca seçim olmayacağını ve bu süreçte asıl hedeflere odaklanılması gerektiğini söylediği de öğrenildi. Öte yandan MHP liderinin kurmaylarını, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin bilgilendirdiği belirtildi.