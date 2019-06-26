HABER /  POLİTİKA
ADV ÖTV indirimi için son fırsat!

MHP lideri Bahçeli'den kurmaylarına uyarı: Özel bir gayret içerisindeler

MHP lideri Bahçeli'den kurmaylarına uyarı: Özel bir gayret içerisindeler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın dağılacağı yönünde algı operasyonları yapılabileceği konusunda kurmaylarına dikkatli olmaları uyarısı yaptı.

Devlet Bahçeli, önceki akşam Başkanlık Divanı'nı toplayarak İstanbul seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Toplantıda, İstanbul'da MHP'nin seçim çalışmalarını koordine eden Genel Başkan yardımcıları, Bahçeli'ye ayrıntılı bir rapor sundu.

23 Haziran sonucu

Seçmen iradesine saygı duyulması gerektiğini tekrarlayan Bahçeli'nin ortada bir başarısızlık varsa önümüzdeki dönemde sebeplerinin ele alınması gerektiğini, verilerin incelenmesi gerektiğini ifade etti.

"Özel bir gayret içerisindeler"

Bahçeli, seçimin ardından Cumhur İttifakı'nın dağılacağı yönünde algı operasyonları yapılabileceğine dikkat çekerek, kurmaylarını bu konuda dikkatli davranmaları için uyardı.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, 31 Mart seçimleri öncesinde üç büyük şehrin kaybedilmesi durumunda Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'nin tartışmaya açılacağına yönelik açıklamalarını hatırlatan Bahçeli ''İnşallah haklı çıkmam ama bu tartışmaları ortaya atmak için özel bir gayret içerisindeler'' dedi.

"Asıl hedeflere odaklanılması gerekiyor"

Bahçeli'nin önümüzdeki dört sene boyunca seçim olmayacağını ve bu süreçte asıl hedeflere odaklanılması gerektiğini söylediği de öğrenildi. Öte yandan MHP liderinin kurmaylarını, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ilgili yaptığı görüşmeye ilişkin bilgilendirdiği belirtildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı! İşte babasının gayrimenkulleri ve eşinin mücevherleri
Foto Galeri Ekrem İmamoğlu mal varlığını açıkladı! İşte babasının gayrimenkulleri ve eşinin mücevherleri Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li iki şirket Microsoft ve İntel'den Huawei'ye destek geldi
ABD'li iki şirket Microsoft ve İntel'den Huawei'ye destek geldi
Güneşteki o patlama dünyayı karanlığa çevirebilir mi? Uzmanı yorumladı
Güneşteki o patlama dünyayı karanlığa çevirebilir mi? Uzmanı yorumladı
Trump'ın damadı Jared Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
Trump'ın damadı Jared Kushner sınırları olmayan haritalar üzerinden sunum yaptı
Karagül'ün iddiası çok konuşulacak: Erdoğan'a Abdulhamit senaryosu uygulanıyor
Karagül'ün iddiası çok konuşulacak: Erdoğan'a Abdulhamit senaryosu uygulanıyor
Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı
Reza Zarrab davası! Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye olacak
Reza Zarrab davası! Hakan Atilla 19 Temmuz'da tahliye olacak
ÖNCEKİ HABERLER
TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor
TSK, FETÖ ile mücadeleyi aralıksız sürdürüyor
Kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatıldı
Kısa çalışma ödeneğinde süre 3 ay uzatıldı
Steam indirim kampanyası ne zaman bitiyor kaç gün sürecek?
Steam indirim kampanyası ne zaman bitiyor kaç gün sürecek?
PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar
PKK'ya bir traktör dolusu yaşam malzemesi götürürken yakalandılar
İstanbul'da genç kadın başına poşet geçirilerek öldürüldü
İstanbul'da genç kadın başına poşet geçirilerek öldürüldü
Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları
Steam'da indirime giren oyunlar hangisi 2019 Steam oyun listesi fiyatları
Mehmet Topal'a 1.Lig'den sürpriz talip
Mehmet Topal'a 1.Lig'den sürpriz talip
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
AÖF yaz okulu kayıt yapma 2019 başvuru ücretleri kaç para?
Yorumlar 15 yorum