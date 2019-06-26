Karagül'ün iddiası çok konuşulacak: Erdoğan'a Abdulhamit senaryosu uygulanıyor

Yeni Şafak yazarı İbrahim Karagül, siyasi tarihe de bakılması gerektiğini belirterek bugün Erdoğan'a da bir 'Abdülhamit' senaryosu uygulandığı iddiasında bulundu.

Karagül, "Onlar Erdoğan’a neden düşman, biliyoruz. Peki siz neden düşmansınız? başlıklı yazısında, "En acı tarafı, aslında Türkiye’nin büyük mücadelesini omuzlayacak olanların arasında durup da, kurşunu içeriden atmak, saldırıyı evin içinden yapmaktır. Tarih bize bir daha aynı basiretsizliği göstermez diye umarken 'içeriden müdahale'nin aslında bir dışarıdan müdahale olduğunu bir kez daha görmeye başladık. Bunlar bize bir şey anlatmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin yenilenen İstanbul büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kaybetmesinin ardından Erdoğan'ın yalnızlaştırılmaya çalışıldığını söyleyen Karagül, AK Parti çevresinden Erdoğan'a yapılan eleştirilerin çoğunun yapıcı değil yıkıcı olduğunu belirtti.

Karagül'n yazısından bir bölümü şöyle:

"Bir cümle ile saf dışı edilebilen adamlar"

"Erdoğan’a destek vermek yalakalıktır" diye bir söz üretiliyor ve birileri bundan etkilenerek hareket ediyorsa, o birilerinin zihinleri esaret altındadır, çok ciddi siyasi körlük yaşamaktadır. Onlar bir cümle ile saf dışı edilebilen adamlardır.

"Abdülhamit senaryosu"

Erdoğan’a "Abdülhamit senaryosu" reva görenler, dünyanın tasfiye etmeye çalıştığı adama onların cephesinden vuranlar asıl kurşunu Anadolu’ya, İstanbul’a, coğrafyaya sıkmaktadır. Vesayet zihinlerimizdedir. Bu yüzden en ağır eleştiriyi bu alana yoğunlaştırmak acil bir ihtiyaçtır. Bunlar bize bir şey anlatıyor mu?

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