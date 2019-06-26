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Piyasaların Gözü G-20 zirvesinde! İşte dolarda son durum

Piyasaların Gözü G-20 zirvesinde! İşte dolarda son durum

Piyasalar hafta sonunda G20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yapacağı görüşmeye odaklanırken, dolar/TL sabah güne 5.81 TL seviyesinin hemen altında başladı.

Piyasalarda yön belirleyici olarak ABD Türkiye ilişkileri yakından takip edilirken, iki ülke liderinin Haziran sonunda G20 zirvesi kapsamında Japonya’da gerçekleştirecekleri görüşme öncesi piyasanın gelişmeleri her iki yönde de fiyatlama ve yeni pozisyon alma istekliliği oldukça azalmış durumda.

Dolarda son durum

Piyasalarda Türkiye ABD ilişkileri belirleyici

Türkiye ABD ilişkileri konusundaki gelişmeler piyasalarda ana belirleyici konumunda ancak işlemcilerin dikkat çektiği üzere TL’de tepki çoğu zaman sınırlı ya da kalıcı olmamaya başladı. İşlemciler bunun nedenini iki liderinin Haziran sonunda G20 zirvesinde yapacağı görüşmeye bağlıyorlar. Görüşmeden çıkacak sonucu görmeden hareket etme yanlısı değiller.

Görüşme öncesinde TL’de kazanımlar sınırlı

Bu çerçevede Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın 28-29 Haziran’da G20’de yapacağı görüşme öncesinde TL’de kazanımların sınırlı kalabileceği belirtiliyor.

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